"Згнили", - в РФ пояснили пропажу особистих речей українських моряків із захоплених бронекатерів

Про це повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов в ефірі ObozTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Як мені пояснили слідчі, через вологість і умови утримання - кораблі були без нагляду - частина речей, яка там залишилася, була дуже сильно пошкоджена... Простіше кажучи, деякі предмети одягу згнили. Тому вони не стали їх віддавати, а знищили", - розповів Полозов.

Він уточнив, що кораблі близько 10 місяців перебували фактично без нагляду: "Їх пришвартували в Керчі, де прикордонний мол. Провели на них якісь слідчі дії, вилучили все, що необхідно. І вони ось так і стояли".

Полозов нагадав, що серед офіційно вилучених речей - всі боєприпаси, особиста стрілецька зброя і штатне озброєння (автомати Калашникова, пістолети, гранати), а також мобільні телефони, комп'ютери та флешнакопичувачі моряків.

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Крім того, росіяни вилучили радіонавігаційне обладнання.

"Там американська система встановлена. На мій погляд, вона може становити інтерес для російських військових. Тобто це вже сфера промислової або військової розвідки", - додав Полозов.

Нагадаємо, звільнений з полону моряк Андрій Ейдер повідомив, що з корабля, окрім іншого, зникла навіть його нижня білизна.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".