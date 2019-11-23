Акція "Запали свічку пам'яті": українці вшановують пам'ять жертв Голодомору

У 16-00 в суботу, 23 листопада у всій країні розпочалася акція "Запали свічку пам'яті", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Щоб приєднатися до неї, досить запалити свічку у вікні свого будинку.

Долучитися до цієї акції закликають в Інституті національної пам'яті.

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який традиційно припадає на 4 суботу листопада.

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У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932-33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.