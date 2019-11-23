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23.11.19 17:54

Місія МВФ поїхала дискутувати про продовження співпраці з Україною

Експерти, що працювали останній тиждень у Києві, відзначили прогрес у проведенні реформ і відбули для продовження дискусій про подальшу співпрацю з Україною.

Місія МВФ поїхала дискутувати про продовження співпраці з Україною

Про це сказано в заяві глави Місії Рона ван Родена, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Місія досягла помітного подальшого просування у дискусіях щодо заходів та реформ, що могли би лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ. Серед таких кроків – заходи у грошово-кредитному, податково-бюджетному та фінансовому секторах, так само як і реформи, спрямовані на поліпшення бізнес-середовища, посилення верховенства права і нарощування економічного зростання. Дискусії триватимуть наступними тижнями", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника місії МВФ, команда фахівців МВФ провела конструктивні та плідні обговорення з представниками влади України. "Місія МВФ віддала належне істотному прогресу, що його було досягнуто в останні кілька місяців на шляху поступу реформ та дотримання виваженої економічної політики", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, 15 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду в Україні: керівником місії Роном ван Роденом і економістом місії Габором Пулою.

Вони обговорили умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні.

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