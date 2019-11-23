Провели конструктивні переговори, - Гончарук про візит місії МВФ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".

"Ми провели конструктивні перемовини. Місія оцінила істотний прогрес, досягнутий за останні кілька місяців", - зазначив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Також варто зазначити, що за словами міністра фінансів України Оксани Маркарової та голови місії Рона ван Родена досягнуто прогресу і в дискусіях щодо політики та реформ, які можуть бути основою нової програми МВФ, що включає підтримку грошово-кредитного, фіскального та фінансового секторів, а також реформ для поліпшення бізнес-середовища, зміцнення верховенства закону та економічного зростання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місія МВФ поїхала дискутувати про продовження співпраці з Україною

"Ми продовжуємо роботу над новою програмою у тісній співпраці", - зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Місія МВФ працювала в Києві з 14 по 22 листопада.