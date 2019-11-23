Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
23.11.19 18:27

Провели конструктивні переговори, - Гончарук про візит місії МВФ

Вдалося досягти прогресу в дискусіях про політику і реформи, які можуть стати основою для нової програми МВФ в Україні.

Провели конструктивні переговори, - Гончарук про візит місії МВФ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".

"Ми провели конструктивні перемовини. Місія оцінила істотний прогрес, досягнутий за останні кілька місяців", - зазначив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Також варто зазначити, що за словами міністра фінансів України Оксани Маркарової та голови місії Рона ван Родена досягнуто прогресу і в дискусіях щодо політики та реформ, які можуть бути основою нової програми МВФ, що включає підтримку грошово-кредитного, фіскального та фінансового секторів, а також реформ для поліпшення бізнес-середовища, зміцнення верховенства закону та економічного зростання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місія МВФ поїхала дискутувати про продовження співпраці з Україною

"Ми продовжуємо роботу над новою програмою у тісній співпраці", - зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Місія МВФ працювала в Києві з 14 по 22 листопада.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100