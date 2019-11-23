Від початку доби ворог сім разів порушив режим тиші, втрат немає, - пресцентр ОС

Як уточнюють у пресцентрі Об'єднаних сил, три обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля населеного пункту Південне, передає Цензор.НЕТ. Ворог вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

двічі біля Пісків – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів;

неподалік Верхньоторецького – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

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Нагадаємо, 22 листопада збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно. Поранення в результаті обстрілів зазнав один захисник України. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди.