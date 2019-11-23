Від початку доби ворог сім разів порушив режим тиші, втрат немає, - пресцентр ОС

Як уточнюють у пресцентрі Об'єднаних сил, три обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля населеного пункту Південне, передає Цензор.НЕТ. Ворог вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:
двічі біля Пісків – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів;
неподалік Верхньоторецького – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, 22 листопада збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно. Поранення в результаті обстрілів зазнав один захисник України. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди.