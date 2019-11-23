Причина останніх вибухів у Балаклії - недбалість, після розслідування причетні позбудуться посад, - Хомчак

Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

"Це був перший випадок у Збройних силах, коли під час інциденту на складах боєприпасів загинули військові сапери. Хочу висловити співчуття родинам людей, які втратили життя. Розслідування цієї трагедії, що сталася в Балаклеї, зараз триває", - сказав Хомчак.

Він висловив переконання, що останні події в Балаклії не мають нічого спільного із підривами військових арсеналів, які сталися у попередні роки.

"Я брав участь у розслідуванні по всіх тих арсеналах як головний інспектор Збройних Сил, тож можу ці події порівнювати. Тут був випадок халатності тих, хто мав контролювати та організовувати цю роботу. Тому, коли завершиться розслідування, гарантую, багато хто позбудеться своїх посад, а можливо, й піде зі Збройних сил за те, що вони це допустили. Я нікому не буду вибачати таких випадків, тому що безкарність вона породжує лише більший безлад і небезпеку", - наголосив начальник Генерального штабу Збройних Сил України.

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Нагадаємо, 15 листопада приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.

Нагадаємо, що за попередніми даними оперативної групи Генштабу встановлено, що "15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів".