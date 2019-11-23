Через КПВВ "Станиця Луганська" намагалися незаконно провезти сумарно 600 тис. гривень - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

Спроби незаконного ввезення з непідконтрольною території великих сум грошей були припинені співробітниками ДФС, які включені до складу Об'єднаних сил.

"Так, під час пішого перетину КПВВ з тимчасово непідконтрольної території м.Луганська у напрямку до смт Станиця Луганська, 31-річний громадянин намагався з приховуванням у рюкзаку перемістити через лінію розмежування 265 тисяч гривень.

Ще 335 тисяч гривень, з приховуванням від контролю, у цьому ж напрямку, намагалась пронести громадянка, 1995 року народження".

В обох випадках, про виявлені факти невідкладно інформовано співробітників СБУ, а матеріали скеровано до відділу Національної поліції ГУНП у Луганській області для ухвалення рішення згідно з чинним законодавством.

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