Організатор конвертаційного центру, тікаючи від СБУ, пошкодив 10 автомобілів у Дніпрі, в його машині знайшли понад 2 млн грн. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету.

Серед "клієнтів" зловмисників було понад 20 комерційних структур реального сектору економіки та кілька державних та комунальних підприємств регіону. Правоохоронці, згідно санкції суду, розпочали проведення обшуків в офісному приміщенні, квартирах та автомобілях, що належать фігурантам справи.

Під час офіційних слідчих дій в автомобілі одного із організаторів конверту зловмисник опирався та намагався втекти від правоохоронців. Його було зупинено без ризику для життя та здоров’я громадян, проте він встиг пошкодити майже 10 приватних автівок.

Під час затримання чоловік намагався погрожувати "оперативникам" неіснуючими зв’язками у правоохоронних органах. У машині зловмисника співробітники СБ України виявили понад 2,1 мільйони гривень, отриманих від протиправної діяльності. В офісних приміщеннях "конверту" правоохоронці вилучили валюту у сумі понад один мільйон у гривневому еквіваленті, документацію та печатки, які підтверджують організацію оборудки".

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