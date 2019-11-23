Генштаб і Міноборони замовлять незалежну експертизу кількох партій бронежилетів, - Хомчак

Про це розповів кореспондентові Укрінформу в Брюсселі начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

"Генеральний штаб жодним чином не залучений до цього розслідування, цим займаються відповідні відомства. Але ми мали розмову з цього приводу з міністром оборони, і ухвалили рішення замовити незалежну експертизу не лише цієї партії, більшу частину якої вже вилучили, і яка перебуває десь у Державному бюро розслідувань. Планується взяти на експертизу декілька попередніх партій, і тих, які надходили після зазначеної партії бронежилетів. Мені потрібно розуміти, що мають військовослужбовці, які зараз на війні, чим і як вони захищені", - повідомив начальник Генерального штабу.

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Він зауважив, що всі "проблемні" бронежилети, - близько 20 тисяч, - вилучені з використання. Ажіотажу або паніки з цього приводу у військах немає, жодних скарг на надійність бронежилетів від військовослужбовців не надходило.

Водночас, генерал-лейтенант Руслан Хомчак висловив сумнів щодо запобіжного заходу, який був обраний для представників Збройних Сил, яких підозрюють у причетності до постачання неякісних бронежилетів.

"Переконаний, що генерал, який не несе жодної громадської небезпеки, не повинен триматися у камері. Слухайте, у нас випускають кого завгодно, у нас на вулицях гуляє що-завгодно, а генерала, який, не тікає і не ховається від слідства, взяли і закрили в камеру. Він не кидався на людей, він нікого не вбивав і не збивав, нікому не погрожував – для чого генерала саджати? Невже для того, щоб показати, що Збройні Сили вже шостий рік на війні, а держава навіть не завжди це зауважує, живе іншим життям? Це зовсім неправильно", - заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України.

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Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.