В Україні є політики, яким невигідно завершення війни, тому не дивуюся інформатаці на мене, - Єрмак

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні є низка політиків, яким невигідно, щоб закінчувалася війна. Їм невигідно, бо вони збагачуються на ній як матеріально, так і політично, нарощуючи рейтинг. Тому я не дивуюся інформаційним атакам щодо мене, це логічний крок із їхнього боку. Запам'ятайте цей пост, як то кажуть: найближчим часом кількість інформаційних атак проти мене значно збільшиться", - вважає політик.

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За його словами, в складі команди президента Зеленського він докладає багато зусиль для того, щоб війна на Донбасі закінчилась, а територіальну цілісність і суверенітет України було відновлено.

Зокрема, Єрмак прокоментував озвучені до нього питання в програмі телеканалу "Прямий". Він назвав маніпуляцією і таким, що не відповідає дійсності твердження, що "в 2018 році Андрій Борисович Єрмак де-факто став бізнес-партнером людей, тісно пов'язаних з Аркадієм Ротенбергом".

Помічник президента України зауважив, що ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека" було зареєстровано в 2001 році, проте жодної господарської діяльності воно не вело. Це підтверджується документально, і можна переглянути ці дані через відповідні офіційні реєстри.

"Тобто, ще задовго до початку війни я не мав жодних стосунків із ТОВ "Сарич", як не маю і зараз, і не несу жодної відповідальності за діяльність цієї юридичної особи або його бенефіціарів. Крім того, у мене немає зв'язку з ними, і тому я весь цей час не міг закрити ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека", - пояснив він.

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Єрмак також зазначив, що стосовно його спілкування з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором сам посол вже зробив заяву після того, як українські ЗМІ почали поширювати інформацію, яка не відповідає дійсності.

"По-друге, мій брат Денис із 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як добровець. У серпні 2014 року він зазнав контузії і досі страждає від важких мігреней, і переніс важку операцію з відновлення зору. Тому фраза журналістів "Прямого" каналу про те, що він "залишився неушкодженим", є неправдою", - заявив він.

При цьому Єрмак підкреслив, що двері його кабінету завжди відкриті для преси, він дуже поважає незаангажованих і об'єктивних журналістів, їхню роботу і готовий відповідати на будь-які запитання.

Нагадаємо, журналісти повідомили, що у помічника президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака через власну компанію "Інтерпромфінанс-безпека" є спільний бізнес із компанією "Сарич".

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