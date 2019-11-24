"Це не військові працювали, це мародери", - Хомчак про стан кораблів, які повернули росіяни

Це підтвердив в інтерв'ю кореспонденту Укрінформу в Брюсселі начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про стан, в якому українська сторона отримала від росіян кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", Хомчак підтвердив, що всі повідомлення про їхнє розграбування не підлягають сумніву.

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"Коли їх (кораблі. - Ред.) забирали, було складено акт, все було описано. Те, що мені доповів командувач ВМС, це навіть соромно коментувати. Як військова людина можу зрозуміти, чому Росія зняла з кораблів засоби зв'язку та навігації. Але коли мені кажуть, що вони навіть у гальюні унітази зняли, то цього я не розумію. Коли мені кажуть, що на "Яни Капу", на буксирі, зняли ці трубопроводи мідні як кольоровий метал, то я так розумію, що це не військові працювали, це мародери. Інакше я не можу назвати тих істот, які так вчинили з військовим кораблем", - сказав генерал.

Він підтвердив, що українська сторона має намір швидко відновити ці кораблі, і вони продовжать службу в ВМС України.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

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