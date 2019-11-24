Мільйони українців загинули унаслідок геноциду, покликаного зламати їхню волю, - Трюдо закликав вшанувати пам'ять жертв Голодомору

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу канадського уряду.

"Сьогодні ми згадуємо мільйони невинних людей в Україні, які постраждали і загинули під час Голодомору", - заявив Трюдо.

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Він нагадав, що в 1932-1933 роках тоталітарний радянський режим почав кампанію знищення жителів України.

"Мільйони людей загинули, багатьох інших було заарештовано, депортовано або страчено унаслідок геноциду, покликаного зламати їхню волю", - додав прем'єр Канади.

Він підкреслив, що попри ці жахи народ України вижив, захищаючи свою мову, культуру і самобутність, а в 1991 році, після десятиліття радянського правління і гноблення, здобув незалежність.

"Упродовж дуже багатьох років винуватці Голодомору заперечували його існування і приховували ці неймовірні страждання від міжнародної спільноти. Кожен із нас має гарантувати, що їхні історії ніколи не будуть стерті. Тільки пам'ятаючи про загиблих жінок, чоловіків і дітей, ми можемо запобігти майбутнім злочинам і захищати права людини, де б вони не були під загрозою", - додав Трюдо.

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Він закликав усіх канадців вшанувати пам'ять жертв Голодомору і подумати над тим, як українсько-канадська громада сприяє розбудові країни. "По всій Канаді люди українського походження роблять наші громади багатшими і сильнішими", - зазначив прем'єр Канади.

Також він заявив, що "сьогодні і щодня" Канада твердо підтримує український народ і уряд України.