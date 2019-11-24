Крим потрібен РФ не як курорт, а як потужна військова база і шлях до панування в Середземному морі, - Хомчак

Про це в інтерв'ю кореспонденту Укрінформу в Брюсселі розповів начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про ставлення західних партнерів до ситуації навколо Криму, український воєначальник зауважив, що "питання Криму" ніколи не буде вважатися закритим.

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"Крим - це Україна, і в жодному разі не можна про це забувати. Повернути Крим можна тільки разом, щоб ви (Захід) нам допомогли, щоб ваші бізнесмени туди не їхали. Щоб ви розуміли: Крим Росії потрібен зовсім не як місце для відпочинку росіян. Він розглядається як російська база, потужна, яка має "кошмарити" всю Європу і північну Африку, і дати їм, росіянам, можливість панувати вже в Середземному морі. Я не помилився, саме в Середземному морі", - сказав начальник Генерального штабу Збройних сил України.

Він зазначив, що зараз Росія не лише Азовське море, а й увесь Чорноморський басейн намагається позиціонувати мало не як російські внутрішні води, і на це ні Україна, ні її партнери не будуть заплющувати очей.

"Звичайно, там є Туреччина, яка цього не дозволить, яким би чином Росія не хотіла б із ними зблизитися. Там є країни НАТО - Румунія і Болгарія. З начальником штабу Румунії у нас була щойно розмова, він повністю підтримує співпрацю з нами. Тому Чорне море найближчим часом буде регіоном, де різні сили будуть випробовувати свої можливості і своє терпіння", - зазначив Хомчак.

Він згадав про недавній візит Північноатлантичної ради до Одеси і висловив упевненість, що співпраця з країнами НАТО у розвитку військово-морських можливостей України значно прискорить формування сучасних ВМС України.

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"Така співпраця не лише допоможе, вона набагато прискорить таку роботу. Адже концепція у нас є, стратегія, є всі відповідні розрахунки. Але, якщо ми будемо робити це самостійно, це займе десятки років. Ми розуміємо, що потрібні роки, аби побудувати корабель або навіть один катер. Зараз кроки є реальними", - сказав начальник Генерального штабу.

Він нагадав, що американська сторона вже передала Україні два військові кораблі типу "Айленд" (Island), незабаром після того, як на них буде встановлено озброєння, вони остаточно стануть у стрій. Як очікується, наступного року американська сторона передасть Україні ще три такі швидкісні патрульні катери, що наростить спроможності України у Чорному морі. Водночас Україна продовжує докладати зусиль для розвитку комплексів берегової охорони, щоб надійно захистити українське узбережжя.