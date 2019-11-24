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24.11.19 09:09

Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді"

Глава правління "Приватбанку" Петро Крумханзл потрапив у реанімацію з інфарктом після занять у тренажерному залі.

Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді"

Про це повідомив нардеп від СН Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

"У голови правління "Приватбанку" Крумханзла в тренажерному залі стався інфаркт. Перебуває в реанімації в стані середньої тяжкості, в загальній палаті на 6 ліжок", - написав він.

Дубінський зазначив, що у своєму тості олігарх Коломойський 25 жовтня в день звільнення Дніпра від німецько-фашистських загарбників побажав, щоб "цей представник "Waffen-SS" відправився додому в будь-якому вигляді", і тепер, на думку нардепа, цей тост збувається.

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Водночас у пресслужбі "Приватбанку" "Лізі" повідомили, що главу правління Петра Крумханзла було госпіталізовано після занять у спортзалі, але наразі його здоров'ю нічого не загрожує.

"Зараз він перебуває в лікарні. Після кількох днів відпочинку і реабілітації повернеться до роботи", - зазначив прессекретар "Приватбанку" Олег Серга.

Водночас він спростував інформацію про те, ніби Крумханзла госпіталізували з інфарктом, про що раніше повідомив депутат Олександр Дубінський.

Слуга народу Дубінський: Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління Приватбанку Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді 01

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