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24.11.19 09:34

Стовідсоткова маніпуляція. Про деталі реєстрації свого бізнесу я заздалегідь повідомляв, - Єрмак про сюжет на "Прямому"

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак відреагував на сюжет про його компанію "Інтерпромфінанс-безпека", назвавши його маніпулятивним.

Стовідсоткова маніпуляція. Про деталі реєстрації свого бізнесу я заздалегідь повідомляв, - Єрмак про сюжет на "Прямому"

Про це він повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

"1. ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека" ніколи не вело жодної господарської діяльності. Про що ми заздалегідь повідомили журналістам телеканалу "Прямий".

2. Власник другої частки в цьому ТОВ - ТОВ "Сарич" - не має до мене жодного стосунку. Я не контролюю і не можу знати, хто і коли його перереєстрував і на кого.

3. ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека" було зареєстровано у 2001 році, і я не можу його закрити, оскільки не маю зв'язку з іншою стороною.

4. Навіть якщо ви співзасновник ТОВ, а інший співзасновник - юридична особа (яка вам не належить), і цю юридичну особу без вашого відома продали комусь, то це жодним чином не доводить, що ви якось із цим пов'язані чи маєте на це якийсь вплив", - заявив Єрмак.

Він наголосив, що про все це заздалегідь повідомив журналістам телеканалу "Прямий". Тому вважає сюжет про його зв'язки з Ротенбергом стовідсотковою маніпуляцією.

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Нагадаємо, на каналі "Прямий" вийшов матеріал про те, що новими власниками кримської компанії "Сарич", яка є співзасновником компанії Єрмака "Інтерпромфінанс-безпека", стали люди з орбіти російського олігарха Ротенберга. Таким чином, за твердженням журналістів, нові власники стали діловими партнерами Єрмака.

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