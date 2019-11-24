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24.11.19 11:16

Наше завдання - не замінити таблички, а поміняти спосіб мислення, - Бородянський про декомунізацію

Закон про декомунізацію порушуватися не буде, проте заміна табличок - не головне завдання.

Наше завдання - не замінити таблички, а поміняти спосіб мислення, - Бородянський про декомунізацію

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів в інтерв'ю "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що потрібно "розвивати в людях навички критичного мислення".

Колишній закон про декомунізацію ми будемо виконувати. Це перше. Але я вважаю, що життя складніше, ніж декомунізація. І наше завдання - не змінити таблички, а поміняти спосіб мислення", - пояснив він.

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Бородянський додав, що "потрібно розуміти контекст, в якому історичні персони щось робили". Він вважає, що "були різні обставини, які складно описати в строгих біло-чорних тонах".

"Ми розширимо рамку, яку було загалом, я вважаю, штучно створено. Це рамка першої половини 20 століття і якогось пантеону людей з цією рамкою. Наша історія значно багатша, різноманітніша і складніша, ніж такі прості прочитання. І цікавіша", - сказав міністр.

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