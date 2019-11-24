Справа про імпічмент Трампа не змінила ставлення США до України, - представник Держдепу Кент

Про це власному кореспонденту Укрінформу у Вашингтоні заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, інформує Цензор.НЕТ.

"США продовжують стояти разом з Україною з такою ж твердою рішучістю, як і раніше. Американська підтримка України є двосторонньою - як із боку демократів, так і республіканців - у Палаті представників і в Сенаті, а також на рівні Конгресу й адміністрації США. Нічого не змінилося", - наголосив представник Державного департаменту.

Він зазначив, що обсяг підтримки України у військовій, економічній сферах і в напрямку розвитку демократії постійно збільшується, що стало тенденцією з 2014 року.

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"Наша політика підтримки України, протистояння російській агресії, реформування українських інституцій, економіки, боротьби з корупцією так само не змінилася", - підкреслив Кент.

Він погодився, що у Вашингтоні зараз відбувається політична драма, але знову підкреслив, що "політика США не змінилася і підтримка триває".

Нагадаємо, в Палаті представників США тривають слухання у справі розслідування щодо імпічменту. Демократи звинувачують Білий дім у спробах втягнути Україну в наступні вибори американського президента.

Як повідомлялось, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

З середини листопада в Конгресі США тривають публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.