Мене запросять до США свідчити у справі Джуліані, і я до цього готовий, - Коболєв

Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню Time, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене, найімовірніше, запросять дати свідчення у цій справі. Якщо це станеться, я буду готовий приїхати і свідчити", - сказав Коболєв.

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Видання повідомляє, що свідчення Коболєва можуть пролити світло на нещодавні заяви керівників енергетичних служб США й України про те, що соратники Джуліані Парнас і Фруман намагалися використовувати свої зв'язки з ним й адміністрацією Трампа для заміни керівництва "Нафтогазу", яке чинило опір їхнім спробам укласти вигідну газову угоду в Україні.

В інтерв'ю Коболєв уточнив, що готовий надати прокурорам інформацію як про Джуліані, так і про Парнаса та Фрумана, відмовляючись сказати, яку саме.

"Я не хотів би випереджати мої свідчення", - зазначив він.

Крім цього, за даними видання, інший керівник "Нафтогазу" Андрій Фаворов вже дав свідчення слідчим у Нью-Йорку в четвер.

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

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Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - то Фруман, то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що зазначені люди - громадяни США і його клієнти, яким він дав пораду звинуватити Коломойського.