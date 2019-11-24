Поклонська заявила, що бачить із боку Києва прагнення "до нормалізації відносин" із РФ, а на ефіри ток-шоу потрібно кликати "ділових депутатів із нової влади"

Про це вона заявила в ефірі російського опозиційного телеканалу "Дождь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

Поклонська зазначила, що бачить із боку Києва прагнення "до нормалізації відносин" із РФ.

За її словами, президент України Володимир Зеленський робить кроки з врегулювання конфлікту на Донбасі. Поклонська вважає, що тепер "південний схід України має можливість домовлятися із законно обраним президентом, який може чути".

Вона також висловила думку, що в ефіри російського телебачення потрібно запрошувати "ділових депутатів нової влади".

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Поклонська звернула увагу, що під час телешоу в РФ неправильно вживають прийменники зі словом "Україна".

"Треба говорити не "на Україні", а "в Україні". Якщо запрошувати на шоу, то таких же рівнозначних нормальних політиків, які можуть відповісти нормально... "В Україні" - це просто позиція", - сказала Поклонська.