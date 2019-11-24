Опозиція Канади виступає за підтримку України, - Загороднюк

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зустріч глави міністерства Андрія Загороднюка з лідером офіційної опозиції Канади, головою Консервативної партії Ендрю Шіром відбулася на полях Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

"Було підкреслено, що консерватори в Канаді попри політичні розбіжності з правлячою партією щодо інших питань абсолютно солідарні з владою в необхідності бути для України справжніми друзями і партнерами", - повідомили в Міноборони.

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Загороднюк перебуває в Галіфаксі з візитом, під час якого вже провів зустрічі з міністром національної оборони Канади Харджітом Сінгхом Саджаном, американськими сенаторами Тімом Кейном і Ангусом Кінгом, а також із держсекретарем Німеччини Бенедиктом Зіммером.