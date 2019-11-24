Зеленський нагородив орденами авторів творів про Голодомор Голланд та Епплбаум

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ від 22 листопада оприлюднено на сайті глави держави.

Як сказано в указі, нагороди присуджено "за вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу - Голодомору 1932-1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор".

Незабаром в український прокат виходить фільм "Ціна правди" про Голодомор в Україні польського режисера Агнєшки Голланд (інша назва "Гарет Джонс" або "Містер Джонс").

Світова прем'єра цієї стрічки відбулася 10 лютого в рамках 69-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

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