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24.11.19 16:09

Зеленський нагородив орденами авторів творів про Голодомор Голланд та Епплбаум

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом княгині Ольги польського кінорежисера Агнєшку Голланд, журналістку Washington Post Енн Епплбаум і радника канцелярії уряду Литовської республіки Діану Варнайтє, а також голову Асоціації прибалтійських українців у місті Клайпеда Леоніда Трегуба - хрестом Івана Мазепи.

Зеленський нагородив орденами авторів творів про Голодомор Голланд та Епплбаум

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ від 22 листопада оприлюднено на сайті глави держави.

Як сказано в указі, нагороди присуджено "за вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу - Голодомору 1932-1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор".

Незабаром в український прокат виходить фільм "Ціна правди" про Голодомор в Україні польського режисера Агнєшки Голланд (інша назва "Гарет Джонс" або "Містер Джонс").

Світова прем'єра цієї стрічки відбулася 10 лютого в рамках 69-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

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