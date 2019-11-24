Через ожеледицю у Львові різко зросла кількість ДТП

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на Zaxid.net.
За офіційною інформацією поліції, лише у Львові у суботу, 23 листопада, сталося 84 аварії. У попередні дні ДТП було вдвічі-втричі менше. Наприклад, у п'ятницю у місті сталося всього 28 аварій, у четвер – 39, у середу – 55. При цьому більшість ДТП є дрібними, без постраждалих. Лише у чотирьох аваріях за 23 листопада постраждали водії чи пасажири автомобілів.
До міських травмпунктів станом на обід 23 листопада звернулися 170 осіб.
Через погіршення погодних умов та появу ожеледі львівські комунальники почали посипати вулиці піском. Чергування не припинилося і вночі – для посипання проїжджої частини залучили 12 піскорозкидувачів, які працювали від 20:00 суботи і до ранку неділі. Для посипання тротуарів мерія залучила майже 800 двірників.
Водіїв просять бути бути обережними.