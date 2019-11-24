Через ожеледицю у Львові різко зросла кількість ДТП

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на Zaxid.net.

За офіційною інформацією поліції, лише у Львові у суботу, 23 листопада, сталося 84 аварії. У попередні дні ДТП було вдвічі-втричі менше. Наприклад, у п'ятницю у місті сталося всього 28 аварій, у четвер – 39, у середу – 55. При цьому більшість ДТП є дрібними, без постраждалих. Лише у чотирьох аваріях за 23 листопада постраждали водії чи пасажири автомобілів.

До міських травмпунктів станом на обід 23 листопада звернулися 170 осіб.

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Через погіршення погодних умов та появу ожеледі львівські комунальники почали посипати вулиці піском. Чергування не припинилося і вночі – для посипання проїжджої частини залучили 12 піскорозкидувачів, які працювали від 20:00 суботи і до ранку неділі. Для посипання тротуарів мерія залучила майже 800 двірників.

Водіїв просять бути бути обережними.



