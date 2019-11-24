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24.11.19 17:16

Консул України встановив контакт із власником судна, на якому загинув український моряк

Співробітник МЗС забезпечує всі необхідні в ситуації загибелі українського моряка заходи.

Консул України встановив контакт із власником судна, на якому загинув український моряк

Про це "Укрінформу" повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з цим трагічним випадком консул невідкладно встановив контакт із судновласником, агентом судна, крюїнговою агенцією, а також поліцією. Консул забезпечує необхідні у такій ситуації заходи", - зазначив Кирилич.

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Раніше Фонд допомоги морякам "Асоль" повідомив про смерть 57-річного українського моряка на суховантажному судні ALMA в Кельтському морі. Зазначається, що чоловік зазнав травми внаслідок шторму.

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