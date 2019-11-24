Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба з синами потрапив у ДТП, він у реанімації, - ЗМІ

Про це з посиланням на джерела повідомляє "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, з Миколою Миколайовичем були старший син Тимофій (перебуває у дуже важкому стані в реанімації) і молодший син Єлисей. Інші подробиці події невідомі.

Про те, що Кулеба потрапив в ДТП також написала на своїй сторінці в фейсбуці співачка і лідер Міжнародного громадського руху "ЖИВИ" Оксамита Новачук.

"Друзі, наш брат Микола Кулеба, уповноважений президента у справах дітей, потрапив в аварію. Він і один з трьох його дітей, перебувають у важкому стані. Молимося про Боже втручання і захису над ними", - написала Оксамита Новачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми працюємо над національною стратегією онлайн-безпеки дітей, - Микола Кулеба

Молитися закликав у себе в телеграм-каналі і екснардеп Ігор Мосійчук.

"Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба потрапив у ДТП разом з двома синами. Зараз він перебуває в реанімації у важкому стані! Молимося!" - написав Мосійчук.

Микола Кулеба з вересня 2006 року по грудень 2014 року був начальником Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради. У грудні 2014 року президент Петро Порошенко призначив його уповноваженим з прав дітей. 19 травня 2019 року він підписав указ про звільнення Кулеби з посади.

У червні президент Володимир Зеленський перепризначив Кулеба уповноваженим з прав дітей.

Кулеба виховує чотирьох дітей. Крім Тимофія і Єлисея у нього є також син Давид і дочка Лія.