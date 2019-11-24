Від початку доби найманці РФ тричі порушили режим тиші, втрат немає, - пресцентр ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє пресцентр ООС.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Всі 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД":

біля Водяного, що на Приазов'ї – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Тарамчука – з великокаліберних кулеметів;

неподалік Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 23 листопада збройні формування Російської Федерації сім раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Три обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля населеного пункту Південне.

Чотири обстрілипозицій Об'єднаних сил зробили районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": двічі - біля Пісків (з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї), поблизу Водяного (з автоматичних гранатометів) і Верхньоторецька (з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно).



