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24.11.19 19:25

Уповноважений із прав дитини Микола Кулеба спровокував страшну ДТП, проїхавши на червоне світло. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Опубліковано відео ДТП, в якому постраждав уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. На записі видно, що машина Кулеби почала рух на червоне світло.

Відео опублікувало видання "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

Радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у фейсбуці описав те, що трапилося ось так:

"На жаль, 24 листопада о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998 р.н., керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги зіткнувся з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого президента України з прав дитини.

У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів (з них одна дитина) другого транспортного засобу мають тілесні ушкодження (госпіталізовано). Бажаю якнайшвидшого одужання всім учасникам ДТП.

Потрібно пам’ятати, що керування авто, - це є відповідальний процес, і будь-які порушення ПДД можуть закінчитись погано для всіх учасників ДТП.

Не можна відволікатись від керування авто! Не можна їхати на червоне світло світлофора!"

 "Київ оперативний" опублікував кілька фото з місця аварії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба з синами потрапив у ДТП, він у реанімації, - ЗМІ

Уповноважений із прав дитини Микола Кулеба спровокував страшну ДТП, проїхавши на червоне світло 01
Уповноважений із прав дитини Микола Кулеба спровокував страшну ДТП, проїхавши на червоне світло 02
Уповноважений із прав дитини Микола Кулеба спровокував страшну ДТП, проїхавши на червоне світло 03
Уповноважений із прав дитини Микола Кулеба спровокував страшну ДТП, проїхавши на червоне світло 04

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 листопада уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба потрапив в ДТП. У машині були  двоє його синів. Сам Кулеба та один з синів - в реанімації.

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