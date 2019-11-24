Уповноважений із прав дитини Микола Кулеба спровокував страшну ДТП, проїхавши на червоне світло. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео опублікувало видання "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

Радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у фейсбуці описав те, що трапилося ось так:

"На жаль, 24 листопада о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998 р.н., керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги зіткнувся з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого президента України з прав дитини.

У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів (з них одна дитина) другого транспортного засобу мають тілесні ушкодження (госпіталізовано). Бажаю якнайшвидшого одужання всім учасникам ДТП.

Потрібно пам’ятати, що керування авто, - це є відповідальний процес, і будь-які порушення ПДД можуть закінчитись погано для всіх учасників ДТП.

Не можна відволікатись від керування авто! Не можна їхати на червоне світло світлофора!"

"Київ оперативний" опублікував кілька фото з місця аварії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба з синами потрапив у ДТП, він у реанімації, - ЗМІ









Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 листопада уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба потрапив в ДТП. У машині були двоє його синів. Сам Кулеба та один з синів - в реанімації.