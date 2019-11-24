Через 3-5 років всі послуги в Україні оцифрують і вони будуть на єдиному порталі, - глава Мінцифри Федоров

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров.

"Ми не будемо туди відразу всі послуги, які до цього були створені, які якось криво працюють, додавати. Ми будемо тільки на портал додавати нові послуги, які ми відцифровуємо, де ми міняємо дизайн, де ми міняємо логіку отримання послуг. Тобто на початку буде декілька послуг, але кожного місяця вони будуть додаватися. І ми сподіваємося, що за 3-5 років всі послуги в державі будуть відцифровані і будуть на єдиному порталі", – сказав Федоров.

Він розповів, що на першому етапі планують відцифрувати всі документи, включно з водійськими правами, техпаспортом та паспортом громадянина.

"Що стосується порталу? На порталі ми будемо запускати перші послуги – це відкриття ФОП, це відкриття ТОВ, це допомога при народженні і "Є-Малятко". Це будуть перші послуги", – зазначив міністр.

За його словами, внутрішнє завдання влади – вийти на відцифрування і запуск чотирьох послуг на місяць, починаючи з весни.

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"Тобто ми хочемо змінити мислення наших людей, ми хочемо зробити так, щоб через рік всі не думали про пластик, а могли спокійно пересуватися країною, маючи просто смартфон. Я думаю, що на початку наступного року ми вже запустимо паспорт в електронному форматі, де буде можливість отримати якісь послуги вже за паспортом, який є вже в тебе у смартфоні", – заявив Федоров.

Він повідомив, що в листопаді в тестовому режимі почали видавати паспорти з електронним підписом.

"Я сподіваюся, що у наступному році всі в країні почнуть їх отримувати. Наприклад (у світі таких рішень дуже мало), можна буде просто долучити картку до смартфону і авторизуватися у додатку. Такі будуть у нас "діджитальні фішки", – заявив Федоров.