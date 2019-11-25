Директор департаменту Мінкультури Юраш заявляє про маніпуляції з конкурсом на посаду голови Держслужби етнополітики та свободи совісті

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, конкурс фактично було зупинено, щоб не допустити його до наступного етапу - розгляду на Кабінеті Міністрів України.

Перший етап конкурсу (англійська мова) проходили 18 осіб. Юраш набрав 92 бали, а Юрій Решетніков - його основний конкурент, який дійшов до фіналу, набрав 91 бал.

Другий етап конкурсу (знання законодавства) проходили 8 осіб, Юраш - 40 балів, Решетніков - 39.

Третій етап (ситуативне завдання) проходили 4 особи: Юраш - 3 бали, Решетніков - 2,25.

Четвертий етап (співбесіда) проходили 2 особи: Юраш - 6,25 бала, Решетніков - 6.

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"Якщо якесь питання оцінюється в 0,5 бала, то особа далі не проходить. Юраш отримав за "досягнення результатів" 0,5 бала. Тобто три етапи були пройдені мною з найвищими серед кандидатів балами. І вибивання мене на етапі співбесіди - це абсолютно маніпулятивний маневр. Якраз це той етап, де можна було бути впевненим, що обсяг досягнутого і характер ангажованості до процесів навряд чи дозволяв сумніватися в результатах співбесіди", - зазначив Юраш.

Однак до наступного етапу не був допущений ні Юраш, ні його єдиний на той момент конкурент.

"Оскільки "пропустити вперед" цього опонента не було жодних підстав і можливостей, то було вирішено "замочити" обох. Конкурс завершився безрезультатно. Завіса опускається. Бурхливі аплодисменти", - продовжив Юраш.

Нагадаємо, що Юраш був учасником команди створення ПЦУ та отримання Томосу.

Зазначимо, що такий самий сценарій був і на конкурсі на посаду глави Держкіно. Тоді комісія заявила, що єдина кандидатка Сінькевич, яка пройшла у фінал, не набрала необхідної кількості балів.

Ексглава Держкіно Пилип Іллєнко зазначив, що конкурс на посаду глави Держкіно виявився фарсом.

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