Стан дитячого омбудсмена Кулеби стабілізували, його старший син непритомний і у важкому стані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".
Уточнюється, що у Кулеби медики діагностували струс мозку та численні забої й травми. Зокрема, у нього закриті черепно-мозкова травма, травма грудної клітки й травма живота. Окрім того, у нього численні перелами ребер з обох боків, забій легень та пневмоторакс (скупчення повітря, яке призводить до часткового або повного колапсу легень. - Ред.). Утім, медикам все ж вдалося стабілізувати стан Кулеби і наразі його життю нічого не загрожує.
А от його старший син Тимофій - у важкому стані. Він перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні. За словами медиків, юнак непритомний. У нього закрита черепно-мозкова травма. Чи є загроза життю – не повідомляють.
Про стан молодшого сина Єлисея поки невідомо.
Що стосується водія вантажного мікроавтобуса, він наразі перебуває у Києво-Святошинській лікарні. Його життю також нічого не загрожує.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.
Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.
Сам Микола Кулеба на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" заявив, що перебуває в лікарні разом з синами, а на запитання відповість пізніше.
Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.