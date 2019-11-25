Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 6 обстрілів:

- біля Тарамчука і Березового - з великокаліберних кулеметів;

- неподалік Водяного - з мінометів калібру 82 мм;

- поблизу Красногорівки - з СПГ і великокаліберних кулеметів;

- двічі біля Мар'їнки - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського, зафіксовано ворожий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів.

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"Учора, 24 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

Водночас, у штабі зазначили, що російські окупанти не зважають на інтереси цивільного населення Донбасу: "Так, близько 18:00, під час обстрілу українських позицій у районі Березового Донецької області, вони з великокаліберних кулеметів одночасно вели вогонь і по цивільній інфраструктурі. Через застосування збройними формуваннями Російської Федерації трасуючих і бронебійно-запалювальних боєприпасів загорілася суха трава. Сильний вітер призвів до швидкого поширення пожежі, яка перекинулася на дачний масив. Майже вщент вигоріли 6 будівель. Військовослужбовцям Об'єднаних сил вдалося оперативно евакуювати цивільне населення і близько 23:00 локалізувати пожежу. Жертв немає".

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.