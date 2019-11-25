Комітет з розвідки Палати представників готує звіт за результатами розслідування про імпічмент Трампа

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Водночас голова комітету конгресмен-демократ Адам Шифф, виступаючи на телеканалі CNN у неділю заявив, що Комітет може отримати додаткові свідчення і провести нові слухання в межах процедури імпічменту.

За словами конгресмена, законодавці весь постійно отримують нові документи, і робота з проведення розслідування триває.

"Чого ми не збираємося робити, так це чекати місяці і місяці, поки адміністрація веде гру, спрямовану на виснаження опонентів (rope a dope game), у спробі затягнути процес. Йти таким шляхом ми не хочемо", - підкреслив Шифф.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

З середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.