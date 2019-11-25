Там, де немає нічого, буде більше фінансування, - Олена Зеленська розповіла про реформу шкільного харчування

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю ТСН.Тиждень.

"Перше, тому що я мама", - наголошує перша леді.

Дізнавшись про проблеми дітей, коли, за їхніми словами, біля тарілки може пробігти тарган, чи подають прострочену страву, Олена Зеленська вирішила знайти шляхи покращення якості харчування у школах. Дружина президента зізналася, що мріє про державне фінансування.

"Ми хочемо зробити класифікацію шкіл, яким держава буде допомагати по-різному. Є школи, в яких зовсім нічого немає. Тобто там буде більше фінансування", - сказала Олена Зеленська.

Крім того, вона наголошує, що українські школярі також підтримують раціон харчування зі зменшеною кількістю вуглеводів. Для цього Олена Зеленська приміряє іноземний досвід.

"У деяких країнах дітям дають склянку молока і вони примусово його випивають. А якщо у нас буде програма яблуко для дитини. У нас яблука просто гниють на Західній Україні. Їх нема куди продавати. Їх дуже багато. Вас це не обурить?", - зауважує перша леді.

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Школярі голосують "за" безкоштовні вітаміни. Вони ще й пропонують виховувати кулінарні звички у дорослих, бо самі вже свідомо ставляться до того, що їдять.

"Діти все розуміють, хочуть змін. А дорослі, на жаль, мені здається, не розуміють, чому котлети з кашою - це для вжитку щодня погано. У понеділок добре. А у вівторок - давайте ще й салатик додамо", - зазначає вона.

Крім цієї реформи, яку разом із командою готували пів року, Олена Зеленська має чимало й інших планів: це і здоров'я дітей, і культурна дипломатія.

"Я хочу щось робити заради гендерної рівності. Проти ейджизму, мене дуже цікавить безбар'єрність та доступ усіх людей до всіх послуг", - наголошує Олена Зеленська.

Перша леді зауважує, що це дійсно чималий обсяг роботи, але каже, це зовсім різні напрямки, "в кожному з яких є швидкі проєкти й довгострокові".

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю Vogue Олена Зеленська розповіла, що визначитися зі своїми першочерговими завданням у статусі першої леді. За її словами, вона зосередить свою діяльність на реформуванні шкільного харчування. Якщо дітям не подобається шкільний обід, вони йдуть у сусідній кіоск і купують те, що їм подобається, не замислюючись про користь чи шкоду. Тому не дивно, що найпоширеніші проблеми зі здоров'ям дітей - захворювання шлунково-кишкового тракту", - вважає Зеленська.