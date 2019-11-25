Втрата CША іміджу лідера світової демократії дорого коштуватиме і їм, і нам у боротьбі з агресією РФ, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter повідомив ексглава МЗС Павло Клімкін.
"Як би не закінчився процес імпічменту у США, Сполученим Штатам буде складно говорити про свій приклад як провідника демократії після всього, що ми тепер знаємо. Втрата іміджу лідера світової демократії буде дорого коштувати і їм, та й нам у боротьбі з агресією РФ також", - написав він.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Із середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.