Втрата CША іміджу лідера світової демократії дорого коштуватиме і їм, і нам у боротьбі з агресією РФ, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter повідомив ексглава МЗС Павло Клімкін.

"Як би не закінчився процес імпічменту у США, Сполученим Штатам буде складно говорити про свій приклад як провідника демократії після всього, що ми тепер знаємо. Втрата іміджу лідера світової демократії буде дорого коштувати і їм, та й нам у боротьбі з агресією РФ також", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет з розвідки Палати представників готує звіт за результатами розслідування про імпічмент Трампа

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.