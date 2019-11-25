"Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією

Про це йдеться в повідомленні на сторінці 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС, передає Цензор.НЕТ.
"Боротьба триває! Пасивність - це прикмета раба, тому домагаємося Перемоги разом! Допомогти можна:
ПБ: 4149 4390 0454 6705 (Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі).
Міжнародні перекази (WesternUnion, MoneyGram): Kotsiubailo Dmytro
Приймаємо відправлення Новою Поштою або Інтайм:
м. Авдіївка, 1 відділення, 097 738 44 80 (Коцюбайло Дмитро)
З питань мобілізації відповідатимуть за тел. : +380994439876.
(Або звертайтеся в приват цієї сторінки).
Перемогу можна вибороти лише спільними зусиллями!" - закликали в роті ДУК ПС.