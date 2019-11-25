"Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією

Про це йдеться в повідомленні на сторінці 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС, передає Цензор.НЕТ.

"Боротьба триває! Пасивність - це прикмета раба, тому домагаємося Перемоги разом! Допомогти можна:

ПБ: 4149 4390 0454 6705 (Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі).

Міжнародні перекази (WesternUnion, MoneyGram): Kotsiubailo Dmytro

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Приймаємо відправлення Новою Поштою або Інтайм:

м. Авдіївка, 1 відділення, 097 738 44 80 (Коцюбайло Дмитро)

З питань мобілізації відповідатимуть за тел. : +380994439876.

(Або звертайтеся в приват цієї сторінки).

Перемогу можна вибороти лише спільними зусиллями!" - закликали в роті ДУК ПС.



