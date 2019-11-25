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25.11.19 10:16

Ми показуватимемо найкращий український продукт, виготовлений спеціально для цього каналу, - Бородянський про мовлення для окупованого Донбасу

Український інформаційно-розважальний телеканал, який мають незабаром запустити на тимчасово окупованих територіях, зможе конкурувати з російським.

Ми показуватимемо найкращий український продукт, виготовлений спеціально для цього каналу, - Бородянський про мовлення для окупованого Донбасу

Зараз триває робота над запуском, про це розповів міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Бородянський зазначив, що донесення інформації до людей на окупованих територіях дуже важливо для їхньої інтеграції. Робота над запуском інформаційно-розважального каналу триває.

"Ми будемо показувати найкращий український продукт, і контент, який буде готуватися спеціально для цього каналу", - розповів міністр.

Він висловив упевненість, що жителі на окупованих територіях будуть дивитися цей канал і він зможе конкурувати з російськими.

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"По-перше, на російському телебаченні багато телеканалів, а ми робимо один. Тобто ми акумулюємо український ресурс для цього каналу. І ми будемо на рівних конкурувати з російськими. Подивимося", - додав він.

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