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25.11.19 10:24

Прикордонника, який раніше воював проти України за "ЛНР", судитимуть, - ДБР

Обвинувальний акт щодо прикордонника Лисичанського прикордонного загону Донецько-Луганської Державної прикордонної служби, підозрюваного в участі в терористичній організації, спрямовано до суду.

Прикордонника, який раніше воював проти України за "ЛНР", судитимуть, - ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з червня 2014 по червень 2015 житель Луганської області добровільно брав участь у діяльності терористичної організації - так званої "ЛНР".

За цей період чоловік: здійснював пропускний режим на блокпостах у м. Лисичанську Луганської області; проводив незаконний огляд автотранспорту та перевірку документів у водіїв і пасажирів; брав безпосередню участь в бойових діях в районі міста Дебальцеве Донецької області, міста Стаханова Луганської області та інших населених пунктів Луганської та Донецької областей проти Збройних Сил України; виконував інші протиправні накази, які отримував від своїх керівників з терористичної організації "ЛНР".

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Згодом підозрюваний повернувся на підконтрольну українській владі територію та почав працювати в Державній прикордонній службі України.

Чоловікові інкримінують участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини прикордоннику загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

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