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25.11.19 10:34

Поліцейський зазнав ножового поранення під час затримання чоловіка на Закарпатті

Співробітник Національної поліції в Ужгороді під час обробки виклику про домашнє насильство зазнав тілесних ушкоджень.

Поліцейський зазнав ножового поранення під час затримання чоловіка на Закарпатті

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що 24 листопада близько 23:30 на лінію 102 надійшло повідомлення від жінки про те, що син ображає її і не реагує на зауваження. Для з'ясування обставин події за викликом виїхали правоохоронці.

"Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з’ясували, що образи та приниження з боку власного сина, 30-річного ужгородця, зазнала жителька обласного центру. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік поводився агресивно, на зауваження поліцейських не реагував та з ножем у руках погрожував убивством. Під час його затримання працівник поліції зазнав ножового порання", - йдеться в повідомленні.

Поліція затримала зловмисника. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, що карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років.

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