Поліцейський зазнав ножового поранення під час затримання чоловіка на Закарпатті

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що 24 листопада близько 23:30 на лінію 102 надійшло повідомлення від жінки про те, що син ображає її і не реагує на зауваження. Для з'ясування обставин події за викликом виїхали правоохоронці.

"Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з’ясували, що образи та приниження з боку власного сина, 30-річного ужгородця, зазнала жителька обласного центру. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік поводився агресивно, на зауваження поліцейських не реагував та з ножем у руках погрожував убивством. Під час його затримання працівник поліції зазнав ножового порання", - йдеться в повідомленні.

Поліція затримала зловмисника. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, що карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років.

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