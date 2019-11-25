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25.11.19 10:36

Упродовж тижня в Україні сталося майже 2 тис. надзвичайних подій, загинули 73 людини, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 18.11 по 24.11 зареєстровано 1 тис. 858 надзвичайних подій.

Упродовж тижня в Україні сталося майже 2 тис. надзвичайних подій, загинули 73 людини, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, з початку тижня зареєстровано 1 тис. 858 надзвичайних подій. Унаслідок вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 32 людини.

Ліквідовано 1 тис. 531 пожежу, врятовані на пожежах 27 осіб і не допущено знищення вогнем 588 будинків і 43 од. техніки. Під час пожеж загинуло 65 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 569 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 219 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 458 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 8 осіб.

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