Держоргани продовжують дивний ритуал: подають декларації чиновників у паперовому вигляді замість передбачених законом електронних, - Дубілет

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, передає Цензор.НЕТ.

"Ось уже кілька років у всіх держорганах України відбувається дивний ритуал. Кадрова служба готує по кожному кандидату значний пакет паперових документів і відправляє офіційний запит на податкову службу. У відповідь податкова служба кожен раз офіційно відповідає, що взагалі-то паперові декларації на них ніхто не подає", - розповів він.

Дубілет нагадав, що після ухвалення в 2014 році закону про очищення влади кожен, хто влаштовувався на державну службу, мав пройти перевірку.

"Чиновники мали заповнювати паперові декларації, а кадрова служба відправляла запит на податкову з проханням їх перевірити. І ось у 2016 році ці паперові декларації змінили на декларації НАЗК в електронному вигляді. От тільки Кабмін не змінив регламент, за яким кадровики мають відправляти запит на податкову", - написав міністр.

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"Ось такий безглуздий документообіг у природі. Звісно, зараз постараємося швидко це змінити", - додав він.