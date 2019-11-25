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25.11.19 11:03

Ефективна політика щодо впорядкування питань соцзахисту вразливих категорій населення сприятиме інтеграції ромів у громаду, - Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики підкреслюють важливість підвищення доступу ромів до системи надання якісних адресних соціальних послуг.

Ефективна політика щодо впорядкування питань соцзахисту вразливих категорій населення сприятиме інтеграції ромів у громаду, - Мінсоцполітики

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Ефективна державна політика з питань соціального захисту вразливих категорій населення сприятиме інтеграції ромів у громаду", - зазначив заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський.

Крім того, він зазначив, що для майбутнього ромської громади є надзвичайно важливим підвищення доступу ромів до системи надання якісних адресних соціальних послуг та наголосив на ролі сім'ї та відповідальність батьків у процесі виховання дітей.

Мінсоцполітики проводить послідовну політику підтримки ромських сімей, які потребують допомоги.

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У 2019 році понад 1,9 тисяч ромських сімей, де проживає 5,6 тисяч дітей, отримали різні види соціальних послуг – від соціального супроводу та інтеграції до гуманітарної та юридичної допомоги.

Найбільша кількість охоплених соціальними послугами ромських сімей з дітьми проживають в Закарпатській (196 сімей), Одеській (149 сімей), Донецькій (158 сімей), Сумській (115 сімей), і Харківській (447 сімей) областях.

Сергій Ніжинський зазначив, що тільки активізація спільних зусиль уряду та громадянського суспільства сприятиме вирішенню соціальних проблем ромів в Україні.

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