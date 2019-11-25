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25.11.19 11:02

14 тисяч овець потонули в Чорному морі

У Чорному морі біля узбережжя Румунії перекинулося вантажне судно, яке перевозило 14 600 овець.

14 тисяч овець потонули в Чорному морі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ТСН" із посиланням на The Guardian.

Корабель Queen Hind під прапором Палау прямував до Саудівської Аравії, але перекинувся незабаром після виходу з румунського порту Мідія.

Рятувальники врятували всіх членів екіпажу, який складався із 20 сирійців і одного ліванця. Також врятовані 32 вівці.

"Евакуаційна операція триває ... Ми сподіваємося, що вівці, що перебувають у трюмі корабля, ще живі", - сказала речниця рятувальних служб Ана-Марія Стоіца.

За її словами, рятувальники, яких підтримували військові, поліція і водолази, намагалися підняти корабель і відтягти його назад до порту.

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