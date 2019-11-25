Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.11.19 11:23

На сьогодні до опалення ще повністю не підключені чотири області та Київ. КАРТА

Станом на 25 листопада на 100% підключені до опалення 20 областей, чотири області та м.Київ – не в повному обсязі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій у Facebook.

"Станом на 25 листопада на 100% підключені до опалення 20 областей - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні до опалення ще повністю не підключені чотири області та Київ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Новому Роздолі почали подачу тепла в будинки

Водночас наголошується, що підключено не всі об'єкти соціальної та житлової сфер у чотирьох областях, а саме: в Запорізькій (соціальна - 99,7%), Кіровоградській (житлова - 93,1%, соціальна - 99,7%), Одеській (житлова - 99,9%), Полтавській (соціальна - 98,1%) областях та м. Київ (житлова - 99,9%).

На сьогодні до опалення ще повністю не підключені чотири області та Київ 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100