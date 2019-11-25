Азербайджанський оператор Bakcell купить Vodafone Україна за $734 млн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт мобільного оператора Vodafone Україна.

Зазначається, що зміна власника не вплине на операційну діяльність Vodafone Україна, надання послуг клієнтам, взаємодія з партнерами, постачальниками і контрагентами.

"Компанія продовжує надавати послуги під брендом Vodafone. Всі тарифні плани, послуги та сервіси, а також договори та інші зобов'язання компанії є актуальними і продовжують діяти", - повідомляється на сайті Vodafone.

Як повідомило російське агентство "Интерфакс" з посиланням на дані МТС, група продала "Vodafone Україна" за $ 734 млн.

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Зазначається, що російська компанія продасть український підрозділ через свою дочірню люксембурзьку компанію Allegretto Holding Sarl. Вона передасть "дочці" азербайджанської компанії 100% акцій в нідерландській Preludium BV, яка є єдиним акціонером компанії "Vodafone Україна".

Оператор заявив, що угода відповідає стратегії групи, яка передбачає концентрацію зусиль на російському ринку.