"Довіра переважної більшості виборців - найкраща оцінка", - Зеленський привітав Йоганніса з перемогою на виборах президента Румунії

"Щирі вітання президенту Румунії Клаусу Йоганнісу з переобранням на найвищу посаду! Довіра переважної більшості виборців - найкраща оцінка і вагомий кредит для нового мандата", - написав він у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський підкреслив, що очікує активізації двостороннього діалогу в інтересах обох країн і регіону.

За даними румунських ЗМІ, станом на 9:30 25 листопада були підраховані всі протоколи голосування. За результатами підрахунків чинний президент Клаус Йоганніс переміг з результатом 66,05% голосів.

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