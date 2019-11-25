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25.11.19 11:30

Пункти пропуску на Донбасі з 1 грудня переходять на зимовий графік роботи, - пресцентр ОС

Із 1 грудня 2019 року всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил переходять на "зимовий" графік роботи - з 8:00 до 17:00.

Пункти пропуску на Донбасі з 1 грудня переходять на зимовий графік роботи, - пресцентр ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил з 1 грудня 2019 року переходять на графік зимового періоду. Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08:00 до 17:00", - йдеться в повідомленні.

Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.

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Пункти пропуску на Донбасі з 1 грудня переходять на зимовий графік роботи, - пресцентр ОС 01
Пункти пропуску на Донбасі з 1 грудня переходять на зимовий графік роботи, - пресцентр ОС 02

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