На парковці одного з будинків Харкова вибухнув автомобіль. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили очевидці в соціальних мережах.
"Все сталося на парковці одного з будинків по вулиці Чайковського. Постраждали також машини, що стоять поруч", - повідомляє спільнота Типове ХТЗ у своєму телеграм-каналі.
На місце події виїхали співробітники ДСНС, вибухотехнічна Служба Головного управління Нацполіції в Харківській області.
Також в соцмережах повідомляють, що вибух пролунав біля будинку, де мешкає голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.
У поліції обіцяють надати інформацію про подію пізніше.