Українка намагалася "викупити" нареченого-росіянина у прикордонників у Києві, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Росіянина напередодні не пропустили в Україну, бо він, як стало відомо під час заходів прикордонного контролю, без отримання відповідного дозволу перетинав кордон з окупованим Кримом.

Прикордонники на неправомірну пропозицію відповіли категоричною відмовою, а про факт дачі хабаря направили повідомлення в Національну поліцію України.

"Тому українці-нареченій доведеться почекати ще 3 роки, адже за рішенням начальника ОКПП громадянину Росії саме на такий термін заборонено в'їзд в Україну. Зараз громадянина Росії повернули зворотним поїздом", - йдеться в повідомленні.

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