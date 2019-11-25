Розслідування недекларування статків радником Кличка екснардепом Білоцерковцем завершено, - НАБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

22 листопада 2019 року підозрюваному та його захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акта і скерування його до Вищого антикорупційного суду.

Слідство встановило, що колишній народний депутат вніс недостовірні відомості в електронні декларації за 2016 та 2017 рр., не задекларувавши користування нерухомим майном у місті Києві вартістю 3,8 млн грн, яке належить на праві власності близькому родичу народного депутата.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з березня 2017 року.

Нагадаємо, раніше екснардеп на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив, що НАБУ підозрює його в декларуванні недостовірної інформації.

Підозра, за його словами, стосується того, що його новонароджений син і дружина періодично перебували у його матері з метою нагляду за дитиною, що екснардеп не вказав у декларації.

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