Прокуратура оскаржила звільнення Ляшка на поруки

Про це Українським Новинам повідомила спікерка прокуратури Мар'яна Гайовська, передає Цензор.НЕТ.

"Оскаржили. У п'ятницю направили поштою апеляцію", - сказала вона.

Прокуратура наполягає на арешті Ляшка.

Дата розгляду апеляції поки не визначена.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.

19 листопада суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар.