Прокуратура оскаржила звільнення Ляшка на поруки

Про це Українським Новинам повідомила спікерка прокуратури Мар'яна Гайовська, передає Цензор.НЕТ.
"Оскаржили. У п'ятницю направили поштою апеляцію", - сказала вона.
Прокуратура наполягає на арешті Ляшка.
Дата розгляду апеляції поки не визначена.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".
Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.
Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.
18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.
19 листопада суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар.