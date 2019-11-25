Звіряче вбивство адвоката Ігнатенка: за 4 роки підозрюваним так і не ухвалено вирок, а їхні захисники систематично зривають судові засідання. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Комітет захисту прав адвокатів Ради адвокатів Київської області у Facebook.

"У березні 2015 року четверо осіб у центрі міста Бориспіль викрали адвоката Ігнатенка Ю.В., вивезли його за межі міста, де з метою умисного вбивства заподіяли йому численних тілесних ушкоджень, від яких останній помер.

Зазначені дії кваліфіковано за п.п. 3,6,12 ч. 2 ст. 115, ч.3 ст. 146, ст. 400 КК України, максимальне покарання за які передбачено у вигляді довічного позбавлення волі", - сказано в повідомленні.

Проте, як повідомляється, вирок у цій справі буде винесено ще не скоро. Серед причин цього Комітет виділяє те, що обвинувачені та їхні захисники систематично зривають судові засідання.

"Так, наприклад, сьогоднішнє засідання (22.11.2019 р. - Ред.) не відбулося через те, що одного із обвинувачених не доставили із СІЗО, та неявки у судове засідання двох захисників. Такі дії відбуваються кожного разу, коли постає питання продовження строку запобіжного заходу.

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Щоб змінити запобіжний захід, деякі захисники просять передати їм на поруки обвинувачених, та готові надати власне житло. Взяти на поруки осіб, які по-звірячому вбили людину, колегу, такого ж адвоката, як і вони.

Кожного судового засідання дружина загиблого адвоката змушена дивитися, як такі ж колеги адвокати втішаються чужому горю. Чуже ж не болить.

Тільки чи відомо нашим колегам (на цей час не будемо вказувати їхні прізвища відкрито), що кожного дня в Україні щодо адвоката вчиняється злочин? На цей час стосовно адвокатів вчинено понад 1500 злочинів, жодного вироку. Колег, які надають правову допомогу, - вбивають, викрадають, проломлюють голову на очах дітей, палять машини, знищують майно. Можливо й дійсно від цього весело. Весело, що поки біда не постукала тобі у двері.

Можна по-різному підходити до виконання своїх професійних обов’язків, але коли справи стосуються злочинів щодо адвокатів, то чи мають право колеги систематично зривати судові засідання, радіти через чергові відкладення, просити передати на поруки обвинувачених у вбивстві колеги? Нехай кожен сам дасть собі відповідь", - йдеться в повідомленні.



Фото: Комітет захисту прав адвокатів Ради адвокатів Київської області

Комітет захисту прав адвокатів Київської області підкреслює, що представляє родину загиблого колеги. На черговому засіданні Комітету було ухвалено рішення про постійну присутність представників Комітету в судових засіданнях у цій справі.

"Інформуємо колег, які здійснюють захист обвинувачених, ми також ведемо справи, але готові переносити їх для того, щоб підтримати вас під час надання правової допомоги особам, які вбили нашого колегу, щоб вирок у цій справі було ухвалено якнайшвидше.

У разі якщо колеги бажають за необхідне більш широке висвітлення перебігу засідань, публічного визнання та слави у зазначеній справі, ми готові цьому сприяти", - додали в Комітеті.

Нагадаємо, бориспільський адвокат Юрій Ігнатенко зник 19 березня 2015 року. Близько четвертої години вечора він пішов на ділову зустріч і не повернувся. Через кілька днів, 23 березня, поблизу села Рожни Броварського району Київської області знайшли його тіло. Експерти встановили, що смерть Юрія Ігнатенка настала внаслідок перелому шийних хребців. Колеги загиблого відразу заявили: вони здогадуються, що могло стати причиною жорстокого вбивства. Виявилося, що за день до зникнення Юрій Володимирович виграв важливий судовий процес, захистивши літню жінку від квартирних аферистів. Він займався цією справою останні чотири роки. І не відступив навіть після того, як на його адресу почали надходити погрози.

У пресслужбі прокуратури Київської області тоді повідомили, що зловмисники викрали адвоката і жорстоко його побили. Залишивши побитого чоловіка на вулиці, зникли з місця злочину. Від тілесних ушкоджень адвокат помер.

Кримінальне провадження було відкрито за статтями: "Умисне вбивство", "Незаконне позбавлення волі", "Посягання на життя захисника у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги" і "Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність". Двом підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. Їхнім неповнолітнім спільникам - до 15 років позбавлення волі.



